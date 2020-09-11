13 брендів власної продукції, чотири потужних заводи, один з яких – в Естонії, понад три тисячі робочих місць. Корпорація "Біосфера" – один із найбільших виробників та дистриб'юторів товарів для дому та гігієни в Україні та Східній Європі.

Історія компанії почалася у 1997-му. Тоді маленька фірма з офісом у Дніпрі і штатом не більше 10-ти людей займалася продажем імпортної продукції. За кілька років "Біосфера" випустила власну лінійку товарів для дому та кухонних аксесуарів. Сенсацією стали пакети для сміття із затяжками – до того моменту на українському ринку не було нічого подібного.

Зараз асортимент компанії налічує кілька тисяч різновидів товарів – від побутової хімії та аксесуарів для прибирання до ватних дисків, вологих серветок та підгузків.

Із локального стартапу "Біосфера" перетворилася на міжнародного гіганта, що експортує продукцію у понад 30 країн.

Один із найголовніших принципів компанії – формування відповідального ставлення до екології. "Біосфера" активно пропагує сортування сміття, підтримуючи різноманітні екоініціативи. Зокрема, популяризує в Україні плогінг – шведську традицію, коли люди поєднують пробіжки зі збиранням сміття. Подібні акції вже відбулись у кількох великих містах України

У компанії закликають сприймати відходи як цінний ресурс. У 2014-му "Біосфера" відкрила у Фастові завод "Полігрін" – найбільше в Україні підприємство з переробки вторинних полімерів. Завод переробляє близько 800 тонн поліетилену щомісяця, який повторно використовують у виробництві.

А у 2020-му корпорація першою в Україні випустила біорозкладні пакети для сміття Go Green, які повністю розкладаються за пів року, а також вологі серветки та туалетний папір, що розчиняються у воді. Людство навряд чи зможе взагалі відмовитися від пластику, вважають у "Біосфері". А відтак завдання влади та бізнесу – виховати в українців правильну культуру поводження із відходами.