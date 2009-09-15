Бітломанія - "жуки" повертаються.

На початку вересня майже в усіх країнах світу в продажу з'явилося повне зібрання усіх 13 студійних альбомів гурту “The Beatles” - у новому, очищеному звучанні. Плюс до цього - колекційні бокс-сети (в стерео- та моно-варіантах) та комп'ютерна гра “The beatles: Rock band”. У зв'язку з цією подією британський телеканал ВВС навіть оголосив вересень місяцем "ліверпульської четвірки".Джонатан Полк (Capitol records): “Це, гадаю, найбільш захоплююча подія в житті багатьох сьогоднішніх фанів “The beatles”. Повне зібрання пісень "бітлів" вийшло в новому мастеринзі вперше після 87-го року. Тоді якраз з'явився новий формат аудіо-компакт-дисків. І саме завдяки “The Beatles”, CD, можливо, і став таким популярним масовий продуктом. Однак, тоді технології очистки звуку були не такими досконалими як зараз, тому нинішній реліз "бітлів" є теж важливою подією”.Видавці "очищених" платівок "бітлів", однак, трохи розчарували прихильників цифрових форматів. Повний каталог пісень “The Beatles” все ще відсутній в асортименті таких мережевих mp3-крамниць як iTunes. Проте, як повідомляють обізнані особи, відповідні корпорації вже ведуть перемовини і в цьому напрямку. Тож вже можна сказати, що одна з головних подій у рок-музиці за останні десять років знову буде пов'язана з легендарними "жуками".