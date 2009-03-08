В Україні пройшли змагання із зимових екстремальних видів спорту.

"Битва сезону" завершилася. Вітчизняні сноубордисти та лижники - нью скулери, змагалися за звання кращого у Вишгороді, що на Київщині. Знавці справи кажуть - це лише перші паростки - але потенціал в учасників чималий.Йосип Пеняк (організатор змагань): "У нас розвиваються в основному швидкісні види. Тобто, альпійський сноубордінг, це, як у гірських лижах, об’їжджати потрібно древки, ворота об’їжджати. Фрістайл – це стрибки. Біг ер або хаф пайп – ось це труба або великий трамплін. Вони менше розвиваються."Дорослі сноубордисти та лижники змагалися з джибінгу - ковзання по перилах. На думку самих учасників, цей вид спорту нагадує більше вуличні змагання - але оцінювало учасників солідне журі з Росії та Латвії. Для півсотні юних спортсменів - наймолодшому - 5 років, вирізнили дві категорії - сноуборд та гірські лижі. Наступна можливість для екстремалів випробувати лижі чи дошку - чемпіонат України, який проведуть на Закарпатті. З 10 березня там змагатимуться гірськолижники, а з 16 - сноубордисти.