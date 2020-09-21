У свіжому випуску "Ти дивись" за 21 вересня – на столичному вокзал очах службовця Нацгвардії, який патрулював вокзал і мав підтримувати громадський порядок, спалахнула бійка. На Харківщині водій джипа обурений тим, що автобус не дав йому пролетіти на швидкості смугою, вирішив помститися.

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На Харківщині, спецпризначенці напали на працівника фермерського господарства, коли той працював в полі на комбайні.

На Житомирщині 13-річний хлопець з дозволу дорослих взявся перепаркувати батькову вантажівку.

В Одесі на заправці персонал попросив чоловіка одягнути маску, коли він зайшов у магазин, але він відмовився, почав сваритися з працівниками заправки, через що вони викликали поліцію. Історія закінчилася масштабною бійкою порушника і його друзів з правоохоронцями.