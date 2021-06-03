2 червня у мережі зявилося відео, у якому фігурує дружина постраждалого. Вона розповіла деякі подробиці інциденту, а також про стан здоров'я свого чоловіка.

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Дружина порізаного лікаря розповіла подробиці інциденту

Дружина пластичного хірурга, якого 13 разів ударили ножем в Одесі, записала відео.

Каже, що нападника не знає і жодних стосунків із ним не мала.

За її ж словами, стан постраждалого чоловіка важкий, але стабільний (він у реанімації).

Ну а решта, мовляв, – таємниця слідства.

Хочу прояснити ситуацію. Дійсно, була бійка, під час якої мій чоловік зазнав 13 ножових поранень. Він зараз в реанімації у важкому стані, але стабільному. Щодо Дениса (репер Logas – 24 канал) – він не є моїм коханцем, інтимного звязку з ним у мене не було, можу це довести хоч на поліграфі,

– сказала жінка.

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У поліції раніше повідомили, що нападникові з ножем – 28 років. Мовляв, у нього з потерпілим 30 травня сталася суперечка, яка переросла у бійку. Свідки ж повідомили про інцидент правоохоронців.

Одного з учасників бійки госпіталізували з численними пораненнями. Іншому ж оголосили підозру в заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження (карають за таке в Україні ув'язненням до 8 років).

Тим часом у місцевих ЗМІ Одеси написали, що учасники бійки – це пластичний хірург Олексій Синовець і музикант-репер Денис Логос (Logas). А конфлікт виник начебто тому, що дружина хірурга зателефонувала коханцю-реперу та поскаржилася йому, що чоловік її побив.

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