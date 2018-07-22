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Бійка уболівальників в Одесі: чоловікам загрожує кримінальна відповідальність

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Бійка уболівальників в Одесі
Бійка уболівальників в Одесі / Фото з відкритих джерел

У суботу, 21 липня, до відділів поліції Одеси було доставлено 14 футбольних вболівальників, які були учасниками конфліктів та бійок під час футбольного матчу Динамо-Шахтар.

Про це повідомляє прес-служба поліції Одеси.

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"Продовж дня до відділів поліції було доставлено 14 вболівальників, які були учасниками конфліктів та бійок. Після перевірки відносно сімох із них складено адміністративні протоколи за дрібне хуліганство, ще двоє будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за ст. 296 ККУ", – йдеться у повідомлені.

Наразі вирішується питання про затримання одного з цих чоловіків на підставі статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"Решту конфліктних ситуацій, які назрівали між фанатами, завдяки своєчасному втручанню та професійним діям правоохоронців вдалося загасити на початковій стадії", – розповіли правоохоронці.

Нагадаємо, перед матчем за Суперкубок України в Одесі на стадіоні "Чорноморець" сталася масова сутичка за участі фанатів. Однак між собою зійшлися не вболівальники "Динамо" та "Шахтаря", які грали в цей день, а представники фан-руху "Чорноморця" "Сегедка" проти фанатів "Динамо".

Теги: Кримінальні новини Новини України Новини Одеси Динамо
Джерело: 24 Канал
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