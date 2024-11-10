Кількох російських загарбників бійці ССО взяли у полон. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій.

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Бійці ССО взяли у полон окупантів на Курщині

У Курській області бійці ССО провели операцію в тилу ворога. Так, українські захисники завдали втрат ворогу в живій силі, ліквідувавши 14 російських військових.

Ще троє окупантів вирішили здатися у полон.

Усім, хто прийняв правильне рішення та здався, було надано домедичну допомогу та доставлено в безпечне місце,

– додали в ССО.

У ССО також показали деякі кадри з операції. На них видно, як українські захисники вступили у бій з ворогом та взяли кількох полонених.

Операція ССО в Курській області: дивіться відео (Увага! Чутливі кадри! Не рекомендовано до перегляду людям з чутливою психікою та неповнолітнім! 18+)

До слова, українські захисники завдали відчутних втрат також окупантам у Запорізькій області. Воїни ГУР та ОУВ "Таврія" завдали ракетного удару по місцю скупчення ворога. Унаслідок успішної атаки знищено два важких російських трали та особовий склад всередині військових машин окупантів.