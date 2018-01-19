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Бійці КОРДу на Донеччині штурмом взяли озброєну банду, яка захопила заручника: деталі

15:52, сьогодні 2019 Читать новость на русском
Бійці КОРД
Бійці КОРД

У Донецькій області викрито банду, яка захопила та утримувала людину з метою викупу. Для цього довелося провести спецоперацію та штурмувати злочинців.

Про те, що банда планує захопити заручника заради отримання викупу, стало відомо ще минулого року. Поліцейські розпочали збирати докази протиправної діяльності ще на стадії формування групи, повідомили у МВС.

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Після того, як зловмисники у четвер, 18 січня, викрали приватного підприємця з Селидового, вони вивезли у Костянтинівку. Варто зазначити, що чоловіка виманили на склади під приводом оформлення оренди, схопили та, погрожуючи зброєю, зв’язали скотчем та тримали у промзоні, залякуючи вбивством та вимагаючи гроші. Життя людини оцінили у 20 тисяч доларів

Коли на місце прибув замовник, аби особисто "вибивати" викуп, поліцейські оточили приміщення та пішли на штурм. У зв’язку з тим, що викрадачі були озброєні, в спецоперації по затриманню було задіяно бійців штурмового загону Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД).

Операція тривала кілька хвилин. Всі члени організованої злочинної групи, в тому числі замовник, були затримані на місці злочину, а заручник – врятований. Чоловік не постраждав.

Затримання банди викрадачів

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Всі члени угрупування – жителі Донецької області. Встановлено, що вони причетні також до нападу на жителя Покровського району та нанесенні йому тілесних ушкоджень. Крім того, відомо, що бандити планували нові злочини на території Донеччини та сусідніх областей.

Наразі за місцем мешкання затриманих проводяться обшуки, вилучено автомобіль, на якому пересувалися зловмисники, та вогнепальну зброю, зокрема пістолет.

Підозрюваним інкримінується ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст.15 ч.1 ст. 121 (Замах на нанесення тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Донецька Міністерство внутрішніх справ
Джерело: 24 Канал
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