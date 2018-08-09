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Бійці "Торнадо" влаштували бунт у СІЗО: відео

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Лук'янівське СІЗО
Лук'янівське СІЗО / informator.news

У Лук'янівському слідчому ізоляторі в Києві ввели план Буря через бунт колишніх бійців роти МВС "Торнадо".

Про це повідомляє INSIDER.

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Зазначається, що причиною бунту стало те, що екс-комбата "Торнадо" Руслана Онищенко та його поплічників намагалися розвести по різних закладах тимчасового утримання.

Через це в'язні забарикадували вихід із камери і чинять опір правоохоронцям. На підкріплення приїхав спецназ Державної пенітенціарної служби.

Під СІЗО зібралися активісти, які протестують проти поділу утримуваних "торнадівців". Ззовні виходи і під'їзди заблоковані поліцейськими.

На відео видно, що до "торнадівців" долучилися й інші в'язні. Вони озброєні молотками та ножами.

Нагадаємо, що в квітні 12 колишніх бійців розформованої спецроти "Торнадо" ГУ МВС України отримали покарання за злочини, які скоїли проти мирного населення Донбасу.

Теги: Новини України Поліція СІЗО Затримання бійців "Торнадо" Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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