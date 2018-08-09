Бійці "Торнадо" влаштували бунт у СІЗО: відео
У Лук'янівському слідчому ізоляторі в Києві ввели план Буря через бунт колишніх бійців роти МВС "Торнадо".
Про це повідомляє INSIDER.
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Зазначається, що причиною бунту стало те, що екс-комбата "Торнадо" Руслана Онищенко та його поплічників намагалися розвести по різних закладах тимчасового утримання.
Через це в'язні забарикадували вихід із камери і чинять опір правоохоронцям. На підкріплення приїхав спецназ Державної пенітенціарної служби.
Під СІЗО зібралися активісти, які протестують проти поділу утримуваних "торнадівців". Ззовні виходи і під'їзди заблоковані поліцейськими.
На відео видно, що до "торнадівців" долучилися й інші в'язні. Вони озброєні молотками та ножами.
Нагадаємо, що в квітні 12 колишніх бійців розформованої спецроти "Торнадо" ГУ МВС України отримали покарання за злочини, які скоїли проти мирного населення Донбасу.