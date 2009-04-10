Бійцівський клуб

Ще одна зірка не витримала тиску папараці.

Цього разу на гачок скандально відомих журналістів із телеканалу TMZ попався американський актор Вуді Харрельсон, відоміший, мабуть, як холоднокровний маніяк із фільму "Природжені убивці".Знаменитість спіймали на плівку в нью-йоркському аеропорту LaGuardia. Та, схоже, Вуді не вельми припала до вподоби увага журналістів. Коли репортер поцікавився в актора, як він долетів, той штовхнув камеру, що на кілька секунд перестала записувати зображення.На цьому Харрельсон не спинився і пізніше відібрав в оператора камеру, яку згодом віддав. TMZ повідомляють, що актор кільканадцять разів напав на їхнього репортера, час до часу хапаючи його за шию. Наразі справу розслідує поліція аеропорту.