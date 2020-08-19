Ідея вирощувати саме лохину в учасника бойових дій та волонтера виникла ще 4 роки тому. А торік вони нарешті придбали перші кущі. Цього літа фермери зібрали з поля приблизно 200 кілограмів ягоди, а продавали її за нижчою ціною, ніж на ринку.

Про діяльність чоловіків та як це допомагає боротись із посттравматичним стресовим розладом – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Біля села Липники, що на Львівщині, волонтер і учасник АТО висадили плантацію лохини. Поле налічує майже 3 тисячі кущів ягід. Цьогоріч її вже встигли скуштувати пів тисячі гостей.

Власник лохинової плантації та волонтер Ярослав Коминський провів чималий аналіз перед тим, як зайнятися тут садівництвом. Три тисячі саджанців їхали Івано-Франківщини. Поле виявилось для цієї ягоди сприятливим.

Кислотність ґрунту вже на той момент, коли тут зачистили територію і зробили аналіз, то вона була. Підживлюємо водичкою, також там є біопрепарати різних фірм – ми стараємось брати італійські,

– зазначив Ярослав.



Волонтер Ярослав / Скриншот з відео

АТОвець лікує посттравматичний розлад

Допомагає Ярославові ветеран АТО Олександр Джунківський. Для нього робота на плантації "Lucky Berry" стала реабілітацією після посттравматичного стресового розладу.

Тут свіже повітря, пташки співають. Тобто, ніхто не нервує, ніхто ніде не жене. Усі кажуть, що в мене легка рука. Дружина жартує, що я сірник посаджу й сосна виросте,

– розповів ветеран Олександр.



Ветеран Олександр / Скриншот з відео

Чоловіків звела війна

Ярослав – юрист і волонтерив, а Сашко перед тим, як піти на фронт, працював із деревом. Ярослав волонтерив на Сході й побачив, як місцеві доглядають за полями, всіяними соняшниками. Це й надихнуло чоловіка на рішення: повернутися із війни та робити схожу справу.

Під Львовом він мав успадковану землю від бабусі. Тож обрав ягоди й взявся облагороджувати поле. Не обійшлося й без невеликої невдачі: через похмуру погоду не прийнялися 400 кущів, але це хлопців не зупинило.



Чоловіки вирішили вирощувати лохину / Скриншот з відео

Незвична розвага для відвідувачів

Але в Ярослава – не просто звичний бізнес із вирощування ягід. Для відвідувачів підприємець придумав незвичну атракцію: не просто купуєш, а можеш сам собі нарвати ягід. І це дало свої плоди – цьогоріч ферму вже відвідали пів тисячі гостей, які рвали лохину самотужки. І платили за неї не більше, ніж 200 гривень.

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Кущі лохини ростимуть до 40 – 50 років. Вирощувати таку можна й удома. Для охочих робити це хлопці продають кущі в горщиках.