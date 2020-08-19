"Тролінг ворога": до бойовиків прилетіли патріотичні українські листівки – фото, відео
До Дня Незалежності України представники "Третьої сили" за допомогою повітряних кульок відправили бойовикам патріотичні українські листівки. Завдяки спеціальному механізму коробка з вантажем розкрилася на позиціях військ окупанта.
У такий спосіб представники "Третьої сили" хотіли "привітати" проросійських бойовиків зі святом Дня Незалежності України, повідомляє "Радіо Свобода".
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Ці листівки – це, по суті, тролінг,
– розповів учасник акції.
За словами пана Влада з позивним Борода, на позиції ворога запустили 3 – 4 тисячі патріотичних українських листівок. "Ми показуємо, що ми про них дуже багато знаємо. Навіть в часи затишшя ми працюємо, ми не склали руки, ми визволяємо свою землю", – додав активіст.
Завдяки механізму з будильника та "електронного сірника" коробка з листівками розкрилася прямо над позиціями противника.
До ворога полетіли українські листівки / Скриншоти з відео "Радіо Свободи"
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На позиції бойовиків запустили патріотичні українські листівки: відео