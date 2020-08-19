На своєму черговому засіданні 19 серпня Кабінет Міністрів схвалив програму заходів до 29 річниці Незалежності України. У розпорядженні мовиться про те, як має відбуватися святкування в умовах карантину й пандемії.

У цьогорічне святкування річниці Незалежності України закладається дещо нестандартний формат, розповів перший заступник міністра культури Ростислав Карандєєв на засіданні уряду, пише 24 канал.

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Наприклад, у столиці хочуть відійти від проведення традиційних урочистостей на Хрещатику й Майдані Незалежності, як це було в минулі роки.

Ми хочемо надати святкуванню більш духовної складової. Саме тому центрами проведення заходів у Києві буде Михайлівська площа та Софійська площа,

– розповів Карандєєв.

Він підкреслив, що через карантинні обмеження в підготовці до цьогорічного святкування є певні обмеження. У цьому процесі передовсім слід опиратися на постанову про запобігання поширення коронавірусу.

День Незалежності в Києві: