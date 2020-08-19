Як пройде День Незалежності в умовах карантину: уряд схвалив рішення
На своєму черговому засіданні 19 серпня Кабінет Міністрів схвалив програму заходів до 29 річниці Незалежності України. У розпорядженні мовиться про те, як має відбуватися святкування в умовах карантину й пандемії.
У цьогорічне святкування річниці Незалежності України закладається дещо нестандартний формат, розповів перший заступник міністра культури Ростислав Карандєєв на засіданні уряду, пише 24 канал.
До слова Як в Україні цього року відзначатимуть День Незалежності: Зеленський підписав указ
Наприклад, у столиці хочуть відійти від проведення традиційних урочистостей на Хрещатику й Майдані Незалежності, як це було в минулі роки.
Ми хочемо надати святкуванню більш духовної складової. Саме тому центрами проведення заходів у Києві буде Михайлівська площа та Софійська площа,
– розповів Карандєєв.
Він підкреслив, що через карантинні обмеження в підготовці до цьогорічного святкування є певні обмеження. У цьому процесі передовсім слід опиратися на постанову про запобігання поширення коронавірусу.
День Незалежності в Києві:
- Святкування розпочнеться 23 серпня – у День державного прапора. У Києві прапор підіймуть на флагштоці на території Національного музею історії України у Другій світовій війні.
- Пізніше 24 серпня президент покладе квіти до Хреста Героїв Небесної Сотні, а згодом візьме участь у вшануванні загиблих захисників України біля стіни пам'яті Михайлівського собору.
- Далі урочистості продовжаться на Софіївській площі. Там Володимир Зеленський вручить нагороди бійцям АТО й ООС, а потім виголосить свою промову.