Ще 5 років тому Леонід Остальцев мав 50 доларів у кишені і мріяв відкрити піцерію. А зараз під брендом Veterano об'єдналися чимало бізнес-напрямків: від кав'ярень та кондитерських до служб доставки.

Як все почалось?

Коли влітку 2015 року Леонід Остальцев повернувся з АТО, то поставив собі запитання, чим займатися далі. До війни він працював піцайолою, тому вирішив відкрити піцерію. Зараз він власник Veterano Pizza. Про це розповідають журналісти 24tv.ua.

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Чоловік отримав 22 відмови. Тільки на 23 раз Леонідові пощастило. Його знайомий мав старий японський ресторан, тому допоміг докупити обладнання, вклав 4 тисячі доларів і разом відкрили свій перший проєкт.

Розвиток франшиз

На відкриття першої піцерії та розвиток франшиз пішло 30 кредитів – 4,5 мільйона гривень. Власник закладу повернув вже понад 4 мільйони гривень.

Нині усі зароблені кошти йдуть на погашення кредитних зобов'язань, розвиток нових проєктів та реконструкцію старих. Для ветеранів російсько-української війни у закладає діє знижка.



Veterano Pizza / Фото з офіційної сторінки Pizza Veterano

Доставка їжі на передову

Найбільша гордість Леоніда – доставка піци на передову. Оскільки Маріуполь – це прифронтове місто, то потреба туди доставляти їжу була завжди. Засновником маріупольської піцерії став Олексій Качко на позивний "Кельт". Коли почалася війна, Олексію було 19. Однак він вирішив для себе, що має стати на захист своєї території. Оскільки через інвалідність не зміг продовжити залишатися у лавах війська, тому вирішив розпочати власний бізнес.

Повернувся до мирного життя. Декілька місяців був такий період депресії, коли нікому нічого не треба робити, ніхто на роботу не бере. Але, завдяки бренду Veterano, вони мене витягнули, показали, що можна почати свій бізнес,

– сказав співзасновник піцерії Veterano Pizza.

Придбати піцу, аби її доставили хлопцям на фронт, може кожен охочий. Для цього достатньо зайти на сайт або ж сплатити за неї у закладі.

Кавовий бізнес

З 2016 року у Veterano розвивається "кавовий" напрямок. Дочірня компанія з'явилася спонтанно, коли вже популярній на той час піцерії запропонували партнерство з продажу кави. А згодом співробітник закладу Володимир Шевченко запропонував зробити продаж цього напою окремим бізнесом.

Veterano Brownie

Ще один заклад ветеранського бізнесу Veterano Brownie – це кав'ярня на вулиці Нижній Вал на Подолі. Тут пропонують брауні зі звичного меню моноформату, а також каву та інші напої. Заснував кав'ярню ветеран АТО Роман Набожняк разом з дружиною Юлією.



Команда Veterano Pizza / Фото з офіційної сторінки Pizza Veterano

Карантинні зміни

Найбільшим випробуванням для всієї команди Veterano Group стала пандемія. Під час карантину постало питання: закривати заклади і відправляти всю команду на неоплачувану відпустку чи щось змінювати. Тоді Леонід Остальцев вирішив відкрити свою доставку, на яку витратив 4 тисячі доларів. Над відкриттям працювало 95% команди. Попри це, за час карантину кількість коштів зменшилась на 700 тисяч гривень.



Леонід Остальцев відкритий для всіх ветеранів, головне – прийти до нього вже із готовим, прописаним проєктом та бажанням довго й наполегливо працювати.