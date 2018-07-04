Бізнес на інвалідах: хто стоїть за масштабними грабунками людських земель

Три тисячі гектарів менш за три роки – новий швидкозростаючий агрохолдинг? Ні – "Асоціація ініціативних інвалідів", звичайна громадська організація з надзвичайними можливостями.

Містечко Доброслав, Лиманський район Одеської області. Там всього чотири квартири і всі одне одного знають. Саме там, проспект 40-річчі звільнення, будинок 2, зареєстровані дві компанії "Надія та допомога" і "Надія та взаємодопомога".

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У них не тільки спільна адреса реєстрації і схожі назви, вони ще й засновані однією і тією ж громадською організацією – "Асоціація ініціативних інвалідів". Олександр Стружак, голова Шомполівської сільради Лиманського району, показав земельні ділянки, які віджала у села "Асоціація ініціативних інвалідів". А це почалося у 2016 році.



Олександр Стружак

Коли про це дізналися селяни, вони ледь не розірвали свого сільського голову. Олександр Штель із Шомполів пояснює, що усі ці землі запасу сільрада отримала від своїх же місцевих жителів. Колись селяни відрізали по шматочку від кожного із своїх земельних паїв і відклали їх на майбутнє. А тепер ці землі забрала "Асоціація ініціативних інвалідів".

Випадково дізнався від одного із фермерів, що у нас з ним не буде укладений договір, а буде підписаний з товариством "Надія і допомога". Через публічну кадастрову карту ми зайшли, передивились всі землі і всюди був присвоєний кадастровий номер, а також передано в постійне користування товариству "Надія і допомога",

– пригадав голова Шомполівської сільради Олександр Стружак.

Для чого громадській організації інвалідів стільки землі? Вона її не обробляє, а укладає з фермерами угоди про спільний обробіток. Фермери платять за використання землі живими грошима. За найскромнішими підрахунками тут ідеться про 3,5 мільйони гривень на рік. Гроші просто з повітря без жодних капіталовкладень.

"Асоціація ініціативних інвалідів" створює кілька товариств з обмеженою відповідальністю. Але це не просто компанії, це підприємства, утворені громадською організацією інвалідів. Якась із ТОВок звертається до Держгеокадастру і просить виділити їй у постійне користування певну земельну ділянку. І Держгеокадастр просто дає землю на підставі 92-ої статті Земельного кодексу. Ось і вся схема і повторювати її можна до безкінечності.

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Так відбувається всюди, не тільки в Шомполах. З 2016 року "Асоціація ініціативних інвалідів" отримала 65 ділянок по всій Одеські області. Загальна площа становить 2927 гектарів.



З 2016 року "Асоціація ініціативних інвалідів" отримала 65 ділянок

Отримати такі величезні обсяги землі без допомоги чиновників є неможливим. Якщо ти хочеш землю, ти маєш дуже чітко знати, на яку саме ділянку можна претендувати. Де вона перебуває, яка її площа, які опорні точки? В "Асоціації ініціативних інвалідів" усе це знали, і раз у раз перехоплювали землю у звичайних селян.

Їздили один раз в Одесу. Нам дали викопіювання на ділянку, приїжджаємо туди, сказали – звертайтесь через місяць за відповіддю. Приїжджаємо через місяць, кажуть, що на вашу ділянку вже присвоєний кадастровий номер. Приїжджаємо, нам голова дає друге викопіювання, через місяць приїжджаємо – немає землі,

– розповів селянин Олександр Штель.

Чи справді "Асоціація ініціативних інвалідів" усе зароблене роздають бідним – дивіться у програмі "ЦРУ".