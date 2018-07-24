Blackview представив смартфон з популярною фішкою, що коштує 70 доларів

Китайський бренд Blackview представив свій новий смартфон Blackview A30. Пристрій отримав великий екран з популярною нині "монобровою". При цьому ціна приємно вражає – всього 70 доларів.

Про це пише china-review.com.ua.

Так. Смартфон оснащений 5,5-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 1132х540 пікселів. Вгорі екрану традиційний для нових смартфонів виріз, а внизу дисплею є помітна рамка. Екран також отримав покриття склом Wizus Glass.

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При цьому Blackview A30 оснащений бюджетним чіпом MediaTek MT6580A. Тож смартфон не буде працювати в мережі 4G/LTE. Пристрій має 2 ГБ оперативної і 16 ГБ вбудованої пам’яті.

Основна камера має роздільну здатність на 8 МП, а фронтальна – 5 Мп.

Blackview A30 отримав бюджетні характеристики

При цьому смартфон не має сканера відбитків пальців, але додана функція розпізнавання особи. Ємність батареї складає всього 2500 мАг.

Смартфон працює під управлінням операційної системи Android 8.1 Oreo.

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