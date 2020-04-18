Благодатний вогонь вирушив до України, поліція охоронятиме його роздачу в Києві
З Тель-Авіва вилетіла українська делегація, яка доставить Благодатний вогонь до України. Привезуть його спочатку до Києва.
Роздача Благодатного вогню в Києві буде проводитись біля Свято-Воскресенського храму, повідомили у Нацполіції.
Як це було: В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь: відео
Саме правоохоронці – співробітники поліції Києва та військовослужбовці Національної гвардії України – здійснюватимуть охорону громадської безпеки та контроль за дотриманням карантинних обмежень поблизу храму
"Наголошуємо, що у зв'язку з протиепідемічними заходами вхід до церкви буде обмежено з метою дотримання правил протидії поширенню коронавірусу. Закликаємо священнослужителів та вірян дотримуватися норм карантинних обмежень задля власної безпеки та безпеки навколишніх", – наголосили в поліції.
До слова В українських містах посилили карантин перед Великоднем: де та які заборони діятимуть
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