Благодатний вогонь вирушив до України, поліція охоронятиме його роздачу в Києві

З Тель-Авіва вилетіла українська делегація, яка доставить Благодатний вогонь до України. Привезуть його спочатку до Києва.

Роздача Благодатного вогню в Києві буде проводитись біля Свято-Воскресенського храму, повідомили у Нацполіції.

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Саме правоохоронці – співробітники поліції Києва та військовослужбовці Національної гвардії України – здійснюватимуть охорону громадської безпеки та контроль за дотриманням карантинних обмежень поблизу храму

"Наголошуємо, що у зв'язку з протиепідемічними заходами вхід до церкви буде обмежено з метою дотримання правил протидії поширенню коронавірусу. Закликаємо священнослужителів та вірян дотримуватися норм карантинних обмежень задля власної безпеки та безпеки навколишніх", – наголосили в поліції.

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