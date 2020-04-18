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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Благодатний вогонь вирушив до України, поліція охоронятиме його роздачу в Києві

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      Благодатний вогонь / 1news.com.ua

      З Тель-Авіва вилетіла українська делегація, яка доставить Благодатний вогонь до України. Привезуть його спочатку до Києва.

      Роздача Благодатного вогню в Києві буде проводитись біля Свято-Воскресенського храму, повідомили у Нацполіції.

      Як це було: В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь: відео

      Саме правоохоронці – співробітники поліції Києва та військовослужбовці Національної гвардії України – здійснюватимуть охорону громадської безпеки та контроль за дотриманням карантинних обмежень поблизу храму

      "Наголошуємо, що у зв'язку з протиепідемічними заходами вхід до церкви буде обмежено з метою дотримання правил протидії поширенню коронавірусу. Закликаємо священнослужителів та вірян дотримуватися норм карантинних обмежень задля власної безпеки та безпеки навколишніх", – наголосили в поліції.

      До слова В українських містах посилили карантин перед Великоднем: де та які заборони діятимуть

       

       

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини Києва Великдень Поліція Новини України
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