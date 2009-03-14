Благодійні концерти

Рок-музиканти допомагають потерпілим від австралійських пожеж.

Зірки австралійської та світової рок-музики взяли участь у благодійних концертах на підтримку потерпілих від лісових пожеж та повеней, які завдали удару по Зеленому континенту минулого місяця. Концерти впродовж цілого дня тривали у Сіднеї та Мельбурні. Організатори сподівались, що заходи зберуть рекордну кількість людей. Так на стадіон у Сіднеї завітало понад 40 тисяч осіб.Серед учасників акції були зірки світового масштабу - британська група Колдплей та Баррі Гібб з групи "Бі Джиз", а також колишній вокаліст австралійської групи "Міднайт Оіл" та міністр охорони навколишнього середовища Австралії Пітер Гаррет. Кошти зібрані на концертах передадуть на потреби потерпілих від недавніх пожеж. Жертвами стихії нагадаємо стали понад 200 австралійців.