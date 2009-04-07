Свято Благовіщення сьогодні відзначають православні християни.

За Біблією цього дня діві Марії явився архангел Гавриїл та сповістив благу вість про народження у неї божественного немовляти, спасителя людського роду. Благовіщення вважають третім за значенням святом після Великодня і Різдва Христового.Із Благовіщенням в народі пов’язують чимало прикмет та звичаїв, відтак ще у давнину вірили, яка погода цього дня такою буде й на Великдень. Також вважалось, що лише після цього свята можна приступати до польових робіт, розпочинати городній сезон раніше вважалось великим гріхом.