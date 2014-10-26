Близько 80 тисячам кримчан сьогодні відмовили у голосуванні, — Богуцька

В гостях у студії Телеканалу новин "24" громадський активіст Ліза Богуцька розповіла про виборчий процес у тимчасово окупованому Криму.

За її словами, проголосувати їй сьогодні не вдалося.

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Мені здається, що якщо людина накого не підтримує, може просто зіпсувати бюлетень. Звісно, що така графа повинна бути, тому що є такий варіант, коли дійсно дуже складно визначитися із вибором, — сказала Богуцька.

Вона для себе вибрала ту політичну силу, де є люди, яким вона абсолютно довіряє і не сумнівається в їх чесності. В інших партіях — деякі грали на іменах героїв цього року, грали на популістських лозунгах.

В Луганській області досить складно провести вибори, тому що там погрожують розстрілами. Багато хто зараз намагається отримати інформацію як голосує Крим. Так от, на мій погляд, він ніяк не голосує, тому що перше – для Крима повинні бути особливі умови для голосування, — розповіла Богуцька.

Для кримчан, як вона вважає, потрібно внести ті поправки, щоби вони могли приїхати та проголосувати одразу. За її підрахунками, близько 80 тисяч кримчан сьогодні не змогли проголосувати через відмови.

Зараз новий тренд – тренд того, що реально стало складніше жити, – констатувала громадський активіст.