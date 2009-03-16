Близнюки Шина
11:38, 16 березня 2009 289
Голлівудський актор Чарлі Шин та його дружина Брук цими вихідними стали щасливими батьками близнюків Макса та Боба.
Народилися хлопці в суботу ввечері в лос-анджелеському шпиталі. Представники зірок запевняють - мати почувається добре, а сам Чарлі - на сьомому небі від щастя. В актора вже є троє дітей: дві доньки від колишнього шлюбу з Деніс Річардс та ще одна дівчинка від екс-подруги.
Джерело: 24 Канал
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