Близнюки Шина

Голлівудський актор Чарлі Шин та його дружина Брук цими вихідними стали щасливими батьками близнюків Макса та Боба.

Народилися хлопці в суботу ввечері в лос-анджелеському шпиталі. Представники зірок запевняють - мати почувається добре, а сам Чарлі - на сьомому небі від щастя. В актора вже є троє дітей: дві доньки від колишнього шлюбу з Деніс Річардс та ще одна дівчинка від екс-подруги.