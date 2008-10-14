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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Блокада ЦВК

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      Товкотнеча бютівців та держохоронців перемістилася із судів у Центрвиборчком.

      Зранку біло-сердечні заявили, що приміщення ЦВК захопили "озброєні автоматами бійці спецпідрозділу "Альфа" на чолі з керівником Державної охорони Валерієм Гелетеєм. Мовляв, бійці "Альфа" заблокували кабінет голови ЦВК, зал засідання та ліфти. Бютівці кажуть, що Альфа та УДО не давали їм, ані покинути приміщення ЦВК, ані зайти всередину. Відтак - кажуть нардепи - у сутичці з бійцями постраждало четверо депутатів Блоку Тимошенко. Серед побитих - Бондарєв, Ляшко, Полохова й Павловський. Служба безпеки одразу ж спростувала інформацію про побиття бютівців. В СБУ кажуть, ситуація розгорталася з точністю до навпаки. Відтак, на прохання голови ЦВК та членів комісії, служба безпеки надала охорону працівникам Центрвиборчкому.
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      Теги: Новини України
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      Новини за 14 жовтня 2008
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