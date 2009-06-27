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      Блокування угоди

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      Китай може відмовитися від купівлі бренду Hummer у General Motors.

      Справа в тому, що для такої операції компанія Sichuan Tengzhong Heavy Industrial Machinery має отримати дозвіл від антимонопольних органів Китаю. Однак імовірність того, що вони заблокують угоду, дуже велика. Регулятори ринку пояснюють, що концепція автомобілів Hummer протирічить стратегії КНР, яка передбачає обмеження споживання енергоресурсів і виробництво недорогих економних автомобілів. Також державні відомства Китаю сумніваються, що компанія Tengzhong Heavy Industrial Machinery зможе управляти складним американським виробництвом. Адже вона - приватна компанія, яка займається зведенням доріг і виробництвом енергетичного обладнання.
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 27 червня 2009
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