BMW 5 Series GT Concept

На Женевському автошоу відбувся офіційний дебют 5-ї серії GT від BMW.

Автомобіль сконструйований, головним чином, на базі нового седана "п'ятірки" 2010 року, але у кузові хетчбек із практичними розділеними навпіл задніми дверцятами, та частково на базі X5. У позашляховика новинка запозичила високий кліренс та оглядовість, завдяки чому стала справжнім кросовером. Але у BMW більш високої думки про концепт.Едріан ван Хойдонк (шеф-дизайнер BMW): "Це - цілком новий концепт, він поєднує розкіш, функціональність та повністю новий дизайн. Ми вважаємо, що зараз якраз вірний час для представлення цілком нової, іншої концепції автомобіля".Звісно, він не сказав, що таким автомобілем мав бути X6, але так і не став ним, і цілком ймовірно, що цей, м'яко кажучи, незрозумілий кросовер у кузові фастбек можуть зняти з виробництва, коли до продажу надійде "п'ятірка" GT.Прохання до баварців - пофарбувати новинку у красивіший колір.І навряд чи люди зрозуміють чи зацікавляться, що має означати абревіатура PAS, якою позначили цей концепт. Якщо цікаво - Progressive Activity Sedan.Інтер’єр - типовий для BMW, навіть із дерев'яним оздобленням. Дивлячись на нього, можна уявити собі габарити автомобіля краще, аніж ззовні. Модель GT більша від стандартного седана 5-ої серії, фактично, вона розміром майже із "сімку".Відтак пасажири почуватимуться наче у будинку - купа місця над головою та для ніг, особливо позаду. Сидіння складаються та розкладаються за допомогою спеціальних електронних перемикачів, однак задні крісла не опускаються до підлоги, що є недоліком з точки зору практичності.Але у BMW хочуть, аби завдяки цим чотирьом дуже комфортним кріслам, вам здалось, що подорожуєте в авіалайнері бізнес-класу, а не у звичайному кросовері для поїздок за місто на вихідні.Раніше Mercedes оголосив, що великі хетчбеки є майбутнім автоіндустрії, отож у BMW мали зробити адекватний хід у відповідь. Штутгартський концепт Vision B вперше з'явився у 2004 році у Парижі, трохи згодом його перейменували на Vision R. І аж через 5 років серійна модель R-Class надійшла до продажу.Річ в тому, що Mercedes не обов'язково мав рацію. Насправді ж R-Class не мав великого попиту, і автовиробнику довелось зменшити обсяг випуску моделі.Отож, навіть попри те, що прямого конкурента заховали у довгий ящик, GT, згідно із заявами BMW, є найсміливішим дизайном компанії. Ймовірно, вони забули про власний ж X6.У будь-якому випадку, сподіваємось, щось на це авто чекатиме краще майбутнє, аніж на R-Class. Адже зараз надто багато автовиробників відкладають нові ідеї до кращих часів.