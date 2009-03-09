BMW і Daimler обміняються акціями.

витрат. Як пише газета Der Spiegel, кожна з компаній передасть своєму партнерові по 7% акцій. Програма зі зменшення витрат передбачає уніфікацію окремих деталей наступних моделей BMW і Daimler. Також компанії спільно закуплять комплектуючі для виробництва нових автомобілів на більш ніж 50 млрд. дол. Спеціалісти автогігантів переконані, що такі заходи дозволять компаніям у короткостроковій перспективі зекономити сотні мільйонів євро, а в середньостроковій - мільярди. Втім, ідея обміну акціями викликала різкий протест з боку сім'ї Квандтів, яким належить 46% акцій BMW. На їхню думку, Daimler може скористатися програмою для поглинання BMW. Так само декілька років тому автогігант повів себе з американським "Крайслером". Реакція представників Daimler на таку заяву наразі не відома.