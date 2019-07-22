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      BMW X5. Сімейна подорож з директором Львівського IT Кластеру

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      Степан Веселовський
      Степан Веселовський

      Світ розвивається, як і нові технології. Чи не щодня відкриваються нові компанії, які створюють справжні інновації. Так, наприклад, у Львові зараз працюють близько 20 тисяч ІТ-фахівців. Це майже 300 ІТ-компаній, частина з яких сформувала IT Кластер.

      Тож саме Львів називають "Українською Кремнієвою долиною". Очевидно, що за всіма успіхами й досягненнями стоять конкретні люди. Тож сьогодні проект АВТОпортрет знову поспілкується з директором Львівського ІТ Кластеру, почесним Амбасадором Львова Степаном Веселовським, який саме планує вирушити з сім’єю на улюбленому автомобілі BMW X5 на відпочинок за місто.

      – Степане, вітаю! Як часто тікаєш з міста на природу? Чи маєш улюблені місця?

      – Коли ти живеш у Львові, близько до Карпат, то однозначно, що за першої ж можливості, коли ти думаєш, куди б це втекти, то на думку спадають гори. Якби ми жили більш південніше, то ми б думали про море, десь про узбережжя, але львів’яни втікають в Карпати. Я не можу сказати, що в нас є якесь улюблене місце, адже щоразу ми шукаємо і дивимось на якісь нові місця, де ми ще не були. Це і для нас цікаво, і для нашої дочки.

      – Це має бути комфортний відпочинок чи головне, щоб ближче до природи?

      – Ми пробували різні формати. Наприклад, минулого року дочка сказала, що вона хоче заночувати в наметі, і ми поїхали на кемпінг. Плюс вона зараз росте. Багато інформації черпає звідусіль. Приходить з новими ідеями і ми стараємось одразу ці ідеї реалізувати.

      – Степане, ми з тобою їдемо на BMW X5. Наскільки цей люксовий автомобіль є компаньйоном під час руху?

      – Знаєш, що зараз цінується? Цінується універсальність. Коли ти, купляючи річ, отримуєш достатньо різні сервіси. Так само і цей автомобіль. Він комфортний на трасі, ти можеш їхати швидко, ти можеш на ньому їхати комфортно, і ти можеш здійснювати маневри, якщо ти цього хочеш.

      – От ми і прибули. Розповідай, що це за локація.

      – Створили це місце львівські підприємці, які побудували цей красивий модульний будинок. Так вони дають можливість людям відчути досвід цього будинку перед тим, як вони б його купили. Ми з сім’єю дуже полюбляємо такі місця, тож коли сприяє час і погода, ми одразу ж вибираємось кудись за місто.

      – Степане, скільки часу ти приділяєш своїй сім’ї на вихідні?

      – Вихідні – це, насамперед, відпочинок від роботи. До того ж, приємно, коли чоловік не дивиться в телефон або в інші ґаджети. Адже всі ми й так проводимо багато часу за ними, черпаючи інформацію чи спілкуючись у месенджерах. Тож на вихідні ми стараємось менше цим користуватись і робимо якісь маленькі успіхи. Принаймні, стараємось робити.

      Після відпочинку завжди настає час для продуктивної праці. Як свідчить статистика, в економіку Львова протягом року від IT-бізнесу надходить майже 1 мільярд доларів. Тож технології й справді постійно розвиваються та рухаються вперед, як і новий, вражаючий BMW X5! Цей автомобіль є надійним партнером не лише для бізнес-поїздок, а й для комфортних сімейних подорожей! Тепер протестувати його може кожен охочий в офіційного дилера у Львові – компанії "Арія Моторс". Тож головне – знаходити час для себе та своїх близьких і вириватись із сірих буднів разом з BMW X5.

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      Теги: Новини України Авто
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