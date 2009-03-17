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BMW Z4

Драйв 15:56, 17 березня 2009 148

Цікаво, яке майбутнє може чекати на ось такі автомобілі?

Спортивні авто загалом переживають скрутні часи під час рецесії. Навіть зазвичай "кризотривка" компанія Ferrari, яка у 2007 році побила усі свої рекорди з продажів, зараз теж має проблеми. У середньому італійці продавали трохи більше 600 автомобілів на місяць, а в січні цього року - лише 92.Продажі Porsche теж побили всі рекорди у 2007 році, однак на початку цього року впали на 27%. Однак, справді непереливки було Z4 від BMW, особливо на життєво важливому американському ринку. Наприкінці 2007 року продажі моделі зросли до 1 тис. Однак, за грудень минулого року продали лише 81 автомобіль - тобто на 90% менше.Зазвичай таке падіння продажів можна було б пояснити новою моделлю, яку, до речі, представили у Детройті на початку року. Втім, зараз все інакше, і рестайлинговий Z4 з'явився у найневдаліший час, коли труднощів зазнають навіть Ferrari та Porsche.Хоча рестайлинговий - це невірне слово. Довший на 15 см, новий автомобіль добряче відрізняється від попередника, він - нижчий, більш обтічний та гармонійний. Автомобіль комплектують двома типами 3-літрових двигунів. Перший - шестициліндровий рядний агрегат з індексом sDrive35i, який розвиває 306 к.с. Другий - позначений sDrive30i та видає 260 конячок. Потужніший двигун обладнаний подвійним турбокомпресором, завдяки чому обертовий момент сягає 407 Нм при 5000 об/хв. Максимальна швидкість автомобіля обмежена на позначці 240 км/год.Новий Z4 комплектують шестиступінчатою "механікою", однак sDrive35i також обладнують і семиступінчатим спортивним "автоматом" з подвійним зчепленням, а sDrive30i - шестиступінчатим "автоматом". Обидві автоматичні коробки обладнані підкермовими перемикачами передач.Z4 нового покоління вперше за всю історію цієї моделі отримав жорсткий складаний дах, який ховається у відсік за кріслами всього за 20 секунд. Якщо говорити про німецькі спортивні автомобілі, то розмова завжди зводиться до одного і того ж - магічна м'яка їзда Mercedes та безжалісні технічні характеристики 911.Z4, ймовірно, планували для ніші людей, які прагнуть отримати яскравий автомобіль з хорошими технічними характеристиками, але не хочуть Porsche. Очевидно, вони таки існують.Чи почнуть вони розкуповувати новий Z4, коли він надійде до продажу навесні? Нам так не здається. Однак, на нашу думку, вони не придбають і нічого іншого, а це вже справжнє лихо. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 17 березня 2009
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