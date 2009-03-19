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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

BNP Paribas Open

10:11, 19 березня 2009 238

Роджер Федерер став учасником чвертьфіналу.

Велика четвірка без втрат. Без сенсацій минув черговий день мастерсу в Індіан Велсі у чоловічій сітці змагань. Роджер Федерер до прикладу, хоч і не без проблем, але пробився таки до чвертьфіналу крізь опір Фернандо Гонсалеса. Єдиного реалізованого брейк-поінту вистачило другому сіяному, аби тріумфувати у першій партії – 6:3. Рівна боротьба точилася у сеті номер два, але Федерер трохи здав під завісу партії – 7:5 вже за чилійцем. Здавалося Гонсалес вчепиться за шанс, виграти свій другий матч у кар’єрі у грізного суперника, але навпаки знітився – 2:6.У чвертьфіналі Роджеру протистоятиме Фернандо Вердаско, який не менше за швейцарця побігав у матчі проти Філіпа Кольшрайбера. Запорукою успіху іспанця стала феноменальна гра на прийомі у вирішальному третьому сеті – 6:4, 3:6, 6:1.Справжнє випробування чекало у матчі 1/8 на чинного володаря титулу. Новак Джоковіч лише на двох тай-брейках дотиснув швейцарця Станісласа Ваврінку.За півфінальну путівку серб посперечається із Енді Роддіком, американець у трьох сетах перевершив іспанця Давіда Феррера.Зекономив сили на чвертьфінал Енді Мюррей. Четвертому сіяному британцеві не довелось грати повного матчу проти Томмі Робредо. Іспанець у другому сеті відмовився продовжувати матч – 2:6, 0:3.У чвертьфіналі на Мюррея чекає Іван Любічіч, хорват здобув надвольову перемогу в матчі проти Ігаря Андрєєва з Росії – 4:6, 7:6, 7:6.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 19 березня 2009
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