Boeing закінчив будівництво першого 737 MAX для української авіакомпанії

На заводі Boeing у Рентоні, США, завершили складання першого Boeing 737 MAX 8 для авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України". Літак вже викотили з лінії фінального складання.

Тепер повітряне судно повинно пройти заводські випробування, після чого його буде відправлено на фарбування та передано замовнику. Новий літак повинен увійти до складу флоту МАУ вже цієї весни. Загалом очікується поставка трьох таких літаків.

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Портал ЦТС зазначив, що раніше першою в Україні Boeing 737 MAX замовила авіакомпанія SkyUp. Саме вона в березні 2018 року оголосила про закриття угоди з замовлення літаків нового покоління. У компанії уточнили, що домовилися про постачання двох Boeing 737 MAX 8 і трьох середньомагістральних Boeing 737 MAX 10. Загальна сума замовлення склала 624 мільйонів доларів. Поставка перших п'яти літаків очікується в 2023 році.

Перший же Boeing 737 MAX 8 який піднявся в українське небо належить авіакомпанії Flydubai. Літак здійснив рейс за маршрутом Дубай-Київ на початку 2018 року.



Boeing 737 MAX для вже очікує на завершальні роботи перед відправкою замовнику

Що відомо про Boeing 737 MAX? Це сімейство нових повітряних суден, що випускається корпорацією Boeing Commercial Airplanes. Головною відмінністю від попереднього Boeing 737 Next Generation є використання більших та ефективніших двигунів CFM International LEAP-1B. Перший політ Boeing 737 MAX-8 було здійснено 29 січня 2016 року.