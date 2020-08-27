Видатному українському актору театру та кіно Богдану Ступці сьогодні могло виповнитися 79 років. До дня його народження ми підготували цікаві факти з біографії та найвідоміші цитати актора.

Богдан Ступка пішов з життя у 71 років після тривалої хвороби. У нього трапився серцевий напад на тлі задавненого раку кісток. До дня народження редакція 24 каналу підготувала підбірку його легендарних висловів.

Читайте також Пам'яті Богдана Ступки: 9 віршів, які озвучив геніальний актор

Акторське життя: цікаві факти

Богдан Ступка народився 27 серпня 1941 року на Львівщині. Все дитинство він провів у театрі. А згодом закінчив драматичну студію при Львівському театрі імені Марії Заньковецької і там же почав свою акторську кар'єру. 17 років Ступка присвятив Львівському театру, а у 1978 році перейшов до Національного академічного українського театру імені Івана Франка.

На його рахунку понад 100 театральних ролей, серед них: Король Лір в однойменній виставі за Шекспіром, Микола Задорожний у "Викраденому щасті", цар Едіп у постановці за Софоклом.



Богдан Ступка у молодості / Фото: 24smi.org

У кіно Богдан Ступка дебютував у фільмі Юрія Іллєнка "Білий птах з чорною ознакою" (1917 рік). Також він працював із відомими кінорежисерами, серед них були й: Отар Іоселіан, Кшиштоф Зануссі, Єжи Гофман, Режис Варньє, Юрій Іллєнко, Кіра Муратова.

За своє творче життя він зіграв у понад 100 фільмах та серіалах. Цікаво, що завдяки своїй колоритній зовнішності Богдан Ступка дуже часто грав історичних постатей.



Усе життя Ступка прожив із однією жінкою – Ларисою Корнієнко / Фото: segodnya.ua

Відомі цитати Богдана Ступки

Практично девізом життя у Ступки була його цитата: "Хай кажуть, що хочуть, а я живу, як живу". "Я вчу молодих людей, як себе морально поводити в житті. Я не вчу їх грати, тому що цього навчити неможливо. Я вчу, як їм бути, працювати, зрештою, жити". "Я – людина без слабкостей. Курити кинув, поїсти ніколи особливо не любив, п’ю помірно. Одним словом, сала не люблю, горілку не вживаю. Нудно навіть". "Мрією мого життя було, щоб українська культура стала відома в усьому світі. Мрії повинні здійснюватися, і я щасливий, що маю можливість сприяти цьому".

Читайте також Пам'яті Богдана Ступки: маловідомі факти про геніального актора

Богдан Ступка також любив своїх глядачів і вважав, що: "Український глядач – найкращий глядач у світі, і його вдячність і оплески є кращою нагородою для акторів і меценатів. Ми – громадяни однієї країни, і обов’язок кожного – зберегти її культурне багатство".



Богдан Ступка / Фото: wikipedia.org

Актор тривало хворів, і говорив: "Господу Богу все добре вдалося – і народження людини, і юність, і зрілість. А ось старість – ні. Ідеш вулицею, а ноги підкошуються. І думаєш: ще недавно бігав, куди все поділося? Адже в людині тільки тіло старіє, а душа залишається молодою".

"Роби справу чесно, з душею – і твоє до тебе прийде... Але це не означає, що вже завтра з’являться золоті гори". "Якщо повіриш в те, що кожен твій крок на сцені – велике мистецтво, то це вже катастрофа! Тільки сумнів дає прогрес".



Богдан Ступка грав історичних постатей / Фото: amazingukraine.pro