Богдан Ступка: акторське життя та влучні цитати відомого українця
Видатному українському актору театру та кіно Богдану Ступці сьогодні могло виповнитися 79 років. До дня його народження ми підготували цікаві факти з біографії та найвідоміші цитати актора.
Богдан Ступка пішов з життя у 71 років після тривалої хвороби. У нього трапився серцевий напад на тлі задавненого раку кісток. До дня народження редакція 24 каналу підготувала підбірку його легендарних висловів.
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Акторське життя: цікаві факти
Богдан Ступка народився 27 серпня 1941 року на Львівщині. Все дитинство він провів у театрі. А згодом закінчив драматичну студію при Львівському театрі імені Марії Заньковецької і там же почав свою акторську кар'єру. 17 років Ступка присвятив Львівському театру, а у 1978 році перейшов до Національного академічного українського театру імені Івана Франка.
На його рахунку понад 100 театральних ролей, серед них: Король Лір в однойменній виставі за Шекспіром, Микола Задорожний у "Викраденому щасті", цар Едіп у постановці за Софоклом.
Богдан Ступка у молодості / Фото: 24smi.org
У кіно Богдан Ступка дебютував у фільмі Юрія Іллєнка "Білий птах з чорною ознакою" (1917 рік). Також він працював із відомими кінорежисерами, серед них були й: Отар Іоселіан, Кшиштоф Зануссі, Єжи Гофман, Режис Варньє, Юрій Іллєнко, Кіра Муратова.
За своє творче життя він зіграв у понад 100 фільмах та серіалах. Цікаво, що завдяки своїй колоритній зовнішності Богдан Ступка дуже часто грав історичних постатей.
Усе життя Ступка прожив із однією жінкою – Ларисою Корнієнко / Фото: segodnya.ua
Відомі цитати Богдана Ступки
- Практично девізом життя у Ступки була його цитата: "Хай кажуть, що хочуть, а я живу, як живу".
- "Я вчу молодих людей, як себе морально поводити в житті. Я не вчу їх грати, тому що цього навчити неможливо. Я вчу, як їм бути, працювати, зрештою, жити".
- "Я – людина без слабкостей. Курити кинув, поїсти ніколи особливо не любив, п’ю помірно. Одним словом, сала не люблю, горілку не вживаю. Нудно навіть".
- "Мрією мого життя було, щоб українська культура стала відома в усьому світі. Мрії повинні здійснюватися, і я щасливий, що маю можливість сприяти цьому".
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- Богдан Ступка також любив своїх глядачів і вважав, що: "Український глядач – найкращий глядач у світі, і його вдячність і оплески є кращою нагородою для акторів і меценатів. Ми – громадяни однієї країни, і обов’язок кожного – зберегти її культурне багатство".
Богдан Ступка / Фото: wikipedia.org
- Актор тривало хворів, і говорив: "Господу Богу все добре вдалося – і народження людини, і юність, і зрілість. А ось старість – ні. Ідеш вулицею, а ноги підкошуються. І думаєш: ще недавно бігав, куди все поділося? Адже в людині тільки тіло старіє, а душа залишається молодою".
- "Роби справу чесно, з душею – і твоє до тебе прийде... Але це не означає, що вже завтра з’являться золоті гори".
- "Якщо повіриш в те, що кожен твій крок на сцені – велике мистецтво, то це вже катастрофа! Тільки сумнів дає прогрес".
Богдан Ступка грав історичних постатей / Фото: amazingukraine.pro
- "Ми – громадяни однієї країни, і обов’язок кожного – зберегти її культурне багатство".
- "Усе наше життя – суцільна імпровізація, а значить, все наше життя – це джаз".