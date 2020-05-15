Богдану набрид політичний карантин, він може піти у мери Києва, – Лещенко
Колишній очільник Офісу Президента Андрій Богдан розглядає можливість висунути свою кандидатуру на виборах мера Києва. Хоча Богдан ще офіційно не оголошував про своє рішення, його кандидатуру вже обговорюють у "Слузі народу".
Оскільки у Богдана був конфлікт з чинним мером столиці Віталієм Кличком, то участь у виборах – цілком логічна. Про це написав журналіст Сергій Лещенко у своєму телеграм-каналі.
Актуально У Раді не сидиться: Бужанський хоче йти в мери Дніпра
Публічно Богдан про це не оголошував, але депутати, які спілкуються з ним, кажуть, що Богдану набридло сидіти на політичному карантині,
– розповів Лещенко.
З якою політсилою співпрацюватиме екскерівник Офісу Президента на виборах мера столиці у 2020 році – наразі невідомо.
Вибори мера столиці – хто може піти від "Слуги народу"
- Місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня 2020 року: обиратимуть голів та депутатів селищних, міських, районних та обласних рад.
- "Слуга народу" братиме активну участь у місцевих виборах. Як підкреслив голова партії Олександр Корнієнко, його політсила буде висувати кандидатів на посади мерів у всіх містах України. Це стосується й тих населених пунктів, де вже є популярні очільники з підтримкою.
- Офіційних претендентів на посаду мера столиці поки немає.
- Серед потенційних кандидатів від президентської політсили називали Олександра Ткаченка та Миколу Тищенка.
- Перший заступник керівника ОП Сергій Трофімов повідомив, що кандидатура від "Слуги народу" може стати несподіванкою для всіх. Поки ж в партії шукають її. Тищенко та Ткаченко – на розгляді. Проте, за словами Трофімова, є сильніші претенденти.
Кар'єра Андрія Богдана
- Андрій Богдан працював заступником з питань боротьби з корупцією міністра юстиції Миколи Оніщука. А також за президентства Віктора Януковича був заступником міністра Кабінету Міністрів України та урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики.
- Відомий також зв'язок Богдана з олігархом Ігорем Коломойським. Коли Коломойський очолював Дніпропетровську ОДА, Богдан працював його радником. Також Богдан є адвокатом колишнього власника "Приватбанку".
- З 21 травня 2019 року Богдан очолив Офіс Президента. Одразу через два дні була зареєстрована петиція з вимогою його відставки, яка за один день зібрала 25 000 необхідних підписів. Суть петиції полягала в тому, що Богдан підпадає під люстрацію.
- У лютому 2020 року Андрій Богдан подав у відставку. Причиною називають його можливий конфлікт з теперішнім очільником ОП Андрієм Єрмаком.
- За інформацією ЗМІ, Богдан повернувся до адвокатської діяльності.