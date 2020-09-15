У Болгарії на чорноморському курорті Сонячний берег потонув український турист. 31-річний чоловік загинув в перший день свого відпочинку.

Тіло українського туриста на березі біля готелю "Гларус" виявили ще у п'ятницю, 11 вересня, пише болгарське видання news.bg. Тіло відправили до Бургаса на експертизу, а місцева поліція відкрила кримінальне провадження.

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Загиблим виявився 31-річний українець. Він прибув до Болгарії близько опівночі того ж дня.

Згодом інформацію про загибель українського туриста підтвердили в МЗС України в коментарі УНІАН.

"За повідомленням Посольства України в Болгарії, 11 вересня 2020 року на місцевому курорті Сонячний берег потонув громадянин України. За фактом загибелі нашого співвітчизника місцевими правоохоронними органами відкрито досудове провадження. Консул перебуває в контакті з рідними загиблого, яким надається необхідна консульсько-правова допомога у цій справі", – заявили в МЗС.

Нагадаємо, що Болгарія одна з небагатьох країн, яка відкрила свої кордони для українських туристів.