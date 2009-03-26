Болівія: Футбол

Колишня команда Роналдінью пробиває шлях до найпрестижнішого заокеанського клубного трофею.

Бразильський "Греміу" вийшов у лідери сьомого квартету на екваторі групового етапу Копа Лібертадорес. Представники Порту-Алегрі здобули 7 очко у третьому матчі стадії на полі болівійської "Аурори".Неймовірну наполегливість з перших хвилин поєдинку проявив форвард "триколірних" Жонас. Каркас воріт та голкіпер "Аурори" стримували атаки "сімки" Греміу тільки до сорок другої хвилини, коли зусилля Жонаса нарешті втілились у матеріальну перевагу. Успіху партнера неабияк радів воротар гостей Віктор. Довелось вгамуватись після того як болівійці зрівняли рахунок в дебюті другого тайму. Відзначився Паредес.Відновивши паритет "Аурора" опинилась ще й у чисельній більшості. На червону картку напрацював, хто б подумав, - ледь герой сюжету Жонас. Довелось поступитись лаврами партнеру Тчеку. Той проявив якості справжнього капітана. Не без допомоги, як бачите, кіпера суперників зі стандарту вирвав перемогу для бразильців у меншості. 2:1 на користь "Греміу".