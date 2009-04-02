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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Бомбобрухт

20:35, 2 квітня 2009 278

6 дієздатних авіабомб і 3 снаряди виявили у пункті прийому металобрухту.

Більше 300 кілограмів військових боєприпасів виявили у пункті прийому металобрухту у селищі Октябрському Красногвардійського району. На металобазі, яка знаходиться за 50 метрів від залізниці, виявили 2 фугасні авіабомби вагою 100 кілограм, чотири 50-тикілограмові авіабомби та 3 артилерійські снаряди. Сапери кажуть - осколки від вибуху могли розлетітися у радіусі півтора кілометра. І дивуються - як вдалося приволокти такий арсенал у пункт прийому металобрухту. Володимир Кондауров (начальник групи піротехнічних робіт ГУ МНС України АРК): "Всі вони були в бойовому стані, і було дуже цікаво, як при розвантаженні і прийомі металобрухту не відбулося надзвичайної події, де могло серйозно постраждати населення."Зараз сапери перевозять авіабомби та снаряди з металобази у безпечне місце - для знешкодження.   
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 2 квітня 2009
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