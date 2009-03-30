Бонд - герой культури

Бонд по-конерівськи - головний герой поп-культури.

Саме так вважають упорядники відповідного рейтингу журналу Entertainment Weekly. Саме у виконанні Шона Коннері агент 007 очолив список героїв сучасної культури. Entertainment Weekly вважає, що "бондіани" та й жанр бойовика загалом неможливо собі уявити без цього актора. Додамо, що кінофраншиза на "бондіану" є найбільш довготривалою. Остання стрічка про спецагента "Квант милосердя" встановила одразу кілька нових кінорекордів. Лише у день прем’єрного показу творці фільму заробили 8 мільйонів доларів, таким чином перевершивши результати стрічки "Гаррі Поттер та кубок вогню". Окрім Джеймса Бонда у виконанні легендарного Шона Коннері до списку героїв сучасної поп-культури потрапили Гаррі Поттер, Елен Ріплі, роль якої виконала Сігурні Вівер, Баффі - винищувачка вампірів у виконанні Сари Мішель Геллар та Людина-павук, яку на екрані зобразив Тобі Маґваєр.