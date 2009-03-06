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Бонуси в час кризи

10:26, 6 березня 2009 213

Бонусами колишніх топ-менеджерів Merrill Lynch зацікавилася прокуратура США.

Генеральний прокурор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо вже надіслав сімом керівникам банку повістку в суд. Правоохоронців цікавить виплата 3 млрд. 600 млн. доларів бонусів якраз перед тим, як фінустанову Merrill Lynch викупив Bank of America. Повідомляє CNN.Також дивує той факт, що від виплат премій не стримали величезні втрати Merrill Lynch. За підсумками 4 кварталу минулого року банк втратив більш ніж 15 млрд. доларів, а за підсумками усього 2008 року - більш ніж 27 млрд. Щоб уникнути банкрутства, Merrill Lynch змушений був погодитись на злиття з Bank of America у вересні 2008-го.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 6 березня 2009
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