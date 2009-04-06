Боєприпаси крали

Боєприпаси зі складів у Новобогданівці вивозили вантажівками.

Запорізьке управління по боротьбі з організованою злочинністю викрило злочинне угрупування у складі 15 осіб, яке займалося розкраданням залишків боєприпасів. Затримали зловмисників на гарячому - саме коли ті автомобілем ГАЗ вивозили вибухівку за території артскладу.Тимофій Григор’єв (заступник начальника УБОЗ ГУМВС в Запорізькій обл.): “Під час затримання та огляду автомобіля в кузові якого виявлено та вилучено понад 23 кг вибухової речовини (пластид, піроксилін та гексоген), 5 гранат Ф-1, 57 бронебійних снарядів калібру 125 мм, 12 запалів до артилерійських снарядів та 800 кг залишків розірваних снарядів”.Як встановили правоохоронці - організував злочинну групу - уродженець Вірменії, а допомагали красти військовослужбовці з тієї ж артбази, , члени ж банди займалися транспортуванням та збутом боєприпасів. Зараз міліція шукає покупців небезпечного товару, порушено кримінальну справу.