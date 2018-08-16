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НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ

"Маріуполь" програв "Бордо" і вилетів з Ліги Європи

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Бордо – Маріуполь результат матчу Ліги Європи
Бордо – Маріуполь результат матчу Ліги Європи

У матчі-відповіді у Франції "Маріуполь" проти "Бордо був явним аутсайдером. Поступившись і у цьому матчі, українська команда вилетіла з Ліги Європи.

Бордо – Маріуполь 2:1
Голи: Пундже, 54, Санкар, 56 – Фомін, 66

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Ще після першого матчу в Одесі, коли "Маріуполь" поступився 1:3, шанси на загальний успіх української команди був мізерний. Так і сталося. Тільки цього разу голи у матчі були забитф у другому таймі. Перша 45-хвилинка пройшла у доволі рівній боротьбі. Французька команда берегла сили, зважаючи на позитивний результат першого матчу.

Все у матчі було вирішено за дві хвилини – між 54-ю та 56-ю хвилинами. За цей час "Бордо" зумів забити двічі. Спочатку потужний і точний удар вдався Пундже з лінії штрафного майданчика після скидання партнера. І після того Санкар, якого залишили без опіки у штрафному майданчику, з декількох метрів переправив м'яч у ворота Гальчука.

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Все, на що спромігся "Маріуполь" – це гол зі штрафного у виконанні Фоміна. Нападник сам заробив фол поблизу штрафного майданчика суперника, і сам пробив. М'яч перелетів стінку з гравців і влетів у ворота.

Поразка залишає "Маріуполь" без єврокубків. Далі у кваліфікації Ліги Європи проходить "Бордо". Їх суперником буде "Гент". Варто зазначити, що за бельгійський клуб виступають одразу двоє українців – захисник Пластун та нападник Яремчук.

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Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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