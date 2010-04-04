У 31 турі в гості до жирондинців приїхав "Нансі". "Чортополохи" вже на 18 хвилині змусили господарів відіграватись - відкрив рахунок Хаджи.

Через 10 хвилин рівновага у поєдинку була знову відновлена - Кавенагі додав потужності удару партнера. З рахунком 1-1 перший тайм і завершився. Героєм "Нансі" став Діа, який протягом усього матчу надокучав правому флангу оборони "Бордо". Сенегалець, який встиг пограти за французькі молодіжки, продавав оборонця - а коли з’явився на шляху другий, то зумів пробити у же падаючи на газон – 1-2.



"Лорьєн" із аналогічним рахунком здолав "Гренобль". "Ніца"-"Сосшо" суха нічия. "Ліон" здобув вольову перемогу над "Реном". Виграли свої матчі "Сен Етьєн" та "Валенсьєн". "Монпельє" - "Монако "по нулям.



"Бордо" відкотилось на третю позицію, щоправда у підопічних Балана на дві гри менше, ніж у "Лона" та "Монпельє", в яких по 57 пунктів. "Осер" сьогодні у матчі із ПСЖ має шанс очолити турнірну таблицю.









