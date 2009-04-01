Борг за вагони

"Укрзалізниця" погасила борг перед КВБЗ лише на чверть.

Багатомільйонний борг за вже поставлену продукцію перед Крюківським вагонобудівним заводом - "Укрзалізниця" погасила тільки на чверть. Звітує міністр транспорту і зв’язку Йосип Вінський. Нагадаємо, своєму найбільшому замовнику - державній залізничній адміністрації - Крюківський вагонобудівний припинив постачати вагони ще минулоріч, через несвоєчасні розрахунки.Як уже повідомлялося, у лютому цього року борги монополіста заводу перевищували 230 мільйонів гривень, що дорівнює річному фонду зарплати усіх його працівників. Скільки сягає борг станом на сьогодні, у Міністерстві транспорту сказати не готові, однак запевняють, що з КВБЗ, "Укрзалізниця" розраховується за графіком:Йосип Вінський (міністр транспорту і зв'язку України): "Не пам'ятаю, бо ця щодня міняється цифра. Але ми погасили 880 мільйонів кредиторки за перший квартал. Робота триває, кожного дня. Думаю, ми погасили відсотків 25."Нагадаємо, через складну фінансову ситуація, керівництво Крюківського заводу оголосило про зупинку виробництва і вантажних, і пасажирських вагонів на дві перші декади квітня. Тритижневий простій на підприємстві планують присвятити посиленому пошуку нових замовників.