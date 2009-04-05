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Борг за вагони

12:27, 5 квітня 2009 215

"Укрзалізниця" погасила борг перед КВБЗ лише на чверть.

Багатомільйонний борг за вже поставлену продукцію перед Крюківським вагонобудівним заводом - "Укрзалізниця" погасила тільки на чверть. Звітує міністр транспорту і зв’язку Йосип Вінський. Нагадаємо, своєму найбільшому замовнику - державній залізничній адміністрації - Крюківський вагонобудівний припинив постачати вагони ще минулоріч, через несвоєчасні розрахунки. Як уже повідомлялося, у лютому цього року борги монополіста заводу перевищували 230 мільйонів гривень, що дорівнює річному фонду зарплати усіх його працівників. Скільки сягає борг станом на сьогодні, у Міністерстві транспорту сказати не готові, однак запевняють, що з КВБЗ, "Укрзалізниця" розраховується за графіком: Йосип Вінський (міністр транспорту і зв'язку України): "Не пам'ятаю, бо ця щодня міняється цифра. Але ми погасили 880 мільйонів кредиторки за перший квартал. Робота триває, кожного дня. Думаю, ми погасили 25 %". Нагадаємо, через складну фінансову ситуація, керівництво Крюківського заводу оголосило про зупинку виробництва і вантажних, і пасажирських вагонів на дві перші декади квітня. Тритижневий простій на підприємстві планують присвятити посиленому пошуку нових замовників.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 5 квітня 2009
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