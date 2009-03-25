Борги російського флоту

ЧФ Росії у Криму заборгував 3,5 млн. грн. Пенсійному фонду України.

3,5 мільйони гривень - саме стільки заборгували українському Пенсійному фонду підприємства Чорноморського флоту Росії, розташовані у Криму. Про це заявив голова Пенсійного фонду Олексій Зарудний. Нагадати сусідам про те, що борги треба платити, уряд планує офіційним листом. Олексій Зарудний (голова Пенсійного фонду України): "Сума складається по місту Севастополю близько 3,5 млн. грн. Підготовлено відповідний проект листа, я думаю, найближчим часом документ скерують до уряду РФ."Попри борги, пенсіонери без грошей не залишаться - запевняють у Пенсійному фонді. У березні на пенсійні виплати пішло понад 13 мільярдів гривень. У фонді обіцяють вчасно розрахуватися з пенсіонерами і у квітні.