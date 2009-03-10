Борги ростуть

Заборгованість із зарплат становить понад 1,3 млрд. грн.

1 млрд. 300 мільйонів гривень сягнули борги з зарплат на підприємствах усіх форм власності - це на 9% більше ніж на початку року - повідомила прем’єрка Юлія Тимошенко, яка зранку скликала губернаторів на чергову телефонну нараду. На відміну від попередніх зустрічей, цього разу Тимошенко не погрожувала керівникам областей звільненнями - лишень констатувала - наразі заборгованість перед бюджетниками мають 3 області - Полтавська, Вінницька та Одеська. Кабмін дав їм тиждень на вирішення проблеми. А от підприємствам-божникам із зарплати уряд пообіцяв позачергово повертати ПДВ.Юлія Тимошенко (прем'єр-міністр України): "Мається на увазі позачергово, тому що 3 місяці ми можемо вивчати, аналізувати, дивитися, але якщо є заборгованість, ми будемо це робити достроково, в пришвидшеному режимі перевірити і повернути. Будуть відкривати тільки на цю операцію рахунок в казначействі, це важливо, тому що для нас є питанням номер один, щоб гроші, які будуть перераховані першочергово повертались зарплати а також борги по бюджету".Спрямувати ці кошти підприємства зможуть виключно на виплату боргів, додає Тимошенко. Тим часом губернатори від пропозиції кабміну не у захваті - підозрюють - окремі підприємства, аби швидко повернути ПДВ, навмисно затримуватимуть виплату зарплат. Крім того, така ініціатива не справедлива по відношенню до тих фірм, які не заборгували своїм працівникам - адже їм податок на додану вартість повертатимуть в останню чергу.У Секретаріаті ж Президента ситуацію з ростом боргів з зарплатні вважають загрозливою. Мовляв зволікання з внесенням змін до державного бюджету може призвести до непередбачуваних наслідків, адже без них ситуацію вирішити немає можливості.Роман Безсмертний (заступник голови Секретаріату Президента): "Коли ми беремо оці загальні цифри, то ми аналізуємо по статзвітності лише ті бюджети, які фіксують у держбюджеті .Відтяжка з внесенням змін до державного бюджету буде погіршувати цю ситуацію і вона її буде ускладнювати з позиції розв’язання".Тим часом Держкомстат має песимістичніший погляд. Станом на 1 лютого підприємства уже завинили робітникам 1,5 мільярди гривень - це на 35% порівняно з цифрами місячної давнини, кажуть у відомстві.