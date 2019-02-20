Борги за комуналку: що робити, якщо погрожують конфіскувати житло – відповідь міністра

Українцям будуть пояснювати, як захистити себе від необґрунтованих платежів за комунальні послуги. Відбуватиметься це у рамках урядового проекту "Я маю право". При цьому про конфіскацію майна та житла через борги – не може йти й мова.

У цьому переконував у своєму Twitter міністр юстиції Павло Петренко.

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Чиновник пояснив, що потрібно робити українцям, якщо якась установа погрожуватиме відібрати житло.

Звертайтеся за консультацією до юристів системи безкоштовної правової допомоги координаційного центру за телефоном 0 800 213 103,

– написав Петренко.

Центр працює цілодобово, до того ж, дзвінки на вказаний номер безкоштовні у межах України.

Ще раз хочу наголосити: питання щодо конфіскації майна та житла через борги за комуналку - навіть не обговорюються.



Ніхто не має права забрати квартиру, де ви живете.



#ПРЯМА_МОВА — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 20 лютого 2019 р.

Окремим постом міністр юстиції наголосив, що "питання щодо конфіскації майна та житла через борги за комуналку – навіть не обговорюються. Ніхто не має права забрати квартиру, де ви живете".



Відповідь на пост Павла Петренка геть не оптимістична

Проте, люди, які коментували допис міністра, висловили сумнів у правдивості таких слів. Зокрема, користувач з ніком Miho написав: "Сьогодні ви на посаді, а завтра вас звільнять. Це все – пусті слова чиновника".

Чи дійсно не можуть відібрати житло, згідно із законом? Ні, насправді – можуть. Хоч у Законі України "Про виконавче провадження" є обмеження: квартиру можна забрати і продати на аукціоні тільки у двох випадках. Перший – якщо у боржника є інше житло. Другий – якщо сума боргу перевищує 20 мінімалок, тобто майже 84 тисячі гривень. Борг рахують за попередні три роки, тож для арешту єдиної квартири в середньому щомісяця потрібно накопичувати 2,3 тисячі гривень заборгованості.