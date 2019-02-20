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      Борги за комуналку: що робити, якщо погрожують конфіскувати житло – відповідь міністра

      2025 Читать новость на русском
      Павло Петренко висловився щодо боргів за комунальні послуги
      Павло Петренко висловився щодо боргів за комунальні послуги / Screenshot

      Українцям будуть пояснювати, як захистити себе від необґрунтованих платежів за комунальні послуги. Відбуватиметься це у рамках урядового проекту "Я маю право". При цьому про конфіскацію майна та житла через борги – не може йти й мова.

      У цьому переконував у своєму Twitter міністр юстиції Павло Петренко. 

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      Чиновник пояснив, що потрібно робити українцям, якщо якась установа погрожуватиме відібрати житло.

      Звертайтеся за консультацією до юристів системи безкоштовної правової допомоги координаційного центру за телефоном 0 800 213 103, 
      – написав Петренко.

      Центр працює цілодобово, до того ж, дзвінки на вказаний номер безкоштовні у межах України.

      Окремим постом міністр юстиції наголосив, що "питання щодо конфіскації майна та житла через борги за комуналку – навіть не обговорюються. Ніхто не має права забрати квартиру, де ви живете".

      Петренко
      Відповідь на пост Павла Петренка геть не оптимістична

      Проте, люди, які коментували допис міністра, висловили сумнів у правдивості таких слів. Зокрема, користувач з ніком Miho написав: "Сьогодні ви на посаді, а завтра вас звільнять. Це все – пусті слова чиновника".

      Чи дійсно не можуть відібрати житло, згідно із законом? Ні, насправді – можуть. Хоч у Законі України "Про виконавче провадження" є обмеження: квартиру можна забрати і продати на аукціоні тільки у двох випадках. Перший – якщо у боржника є інше житло. Другий – якщо сума боргу перевищує 20 мінімалок, тобто майже 84 тисячі гривень. Борг рахують за попередні три роки, тож для арешту єдиної квартири в середньому щомісяця потрібно накопичувати 2,3 тисячі гривень заборгованості.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Павло Петренко Комунальні послуги Тарифи Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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