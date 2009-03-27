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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Боротьба починається

Фінансові ринки 09:00, 27 березня 2009 256

25 кандидатів на пост мера Сочі подали документи до Виборчої комісії.

25 - на одне крісло! Муніципальна виборча комісія Сочі завершила прийом документів від кандидатів на посаду наступного градоначальника. В останній день встигла подати документи балерина та член партії “Єдина Росія” Анастасія Волочкова. Серед 25 претендентів є також опозиціонер Борис Нємцов, бізнесмен Анатолій Лебедєв, екс-кандидат в президенти країни Андрєй Богданов та "єдинорос" Анатолій Пахомов, однак не має порнозірки Єлени Беркової. Колишня учасниця реаліті-шоу також мітила у мери Сочі. Навіть зняла “полуничний ролик”, який представив жінку, як кандидатку від “Партії кохання”, однак в підсумку прізвища Беркової в реєстрі не виявилося. Загалом, експерти прогнозують напружену боротьбу за мерське крісло. Адже влада Сочі буде в тій чи іншій мірі розпоряджатися великими коштами. За даними уряду Росії, на підготовку Зимової Олімпіади 2014 року планують витратити більше 200 мільярдів рублів. Вибори мера майбутньої Олімпійської столиці відбудуться 26 квітня.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 27 березня 2009
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