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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Боротьба з боржниками

      Фінансові ринки 251

      У Росії священики займуться стягненням боргів з населення.

      Управління Федеральної служби судових приставів у Республіці Бурятія підписало угоду з Читинсько-Забайкальською єпархією Російської православної церкви про співробітництво. Про це інформує “Комерсант”.Згідно з угодою, православні священнослужителі допомагатимуть судовим приставам у стягненні боргів з населення. Крім проповідей та бесід про необхідність віддавати борги, боржників залучать до робіт із ремонту церков, пише видання. При цьому, з божників стягуватимуть 30% із зарплати на виплату боргу.До слова, у червні цього року РПЦ домовилася з Федеральною службою судових приставів Росії про взаємодію у боротьбі з боржниками. Однак тоді священнослужителі обіцяли лише провести проповіді про необхідність віддавати борги.
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      Новини за 15 вересня 2009
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