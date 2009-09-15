Боротьба з боржниками

У Росії священики займуться стягненням боргів з населення.

Управління Федеральної служби судових приставів у Республіці Бурятія підписало угоду з Читинсько-Забайкальською єпархією Російської православної церкви про співробітництво. Про це інформує “Комерсант”.Згідно з угодою, православні священнослужителі допомагатимуть судовим приставам у стягненні боргів з населення. Крім проповідей та бесід про необхідність віддавати борги, боржників залучать до робіт із ремонту церков, пише видання. При цьому, з божників стягуватимуть 30% із зарплати на виплату боргу.До слова, у червні цього року РПЦ домовилася з Федеральною службою судових приставів Росії про взаємодію у боротьбі з боржниками. Однак тоді священнослужителі обіцяли лише провести проповіді про необхідність віддавати борги.