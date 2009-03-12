Боротьба з бракоробами

До Всесвітнього дня прав споживачів в Україні вкотре оголосили боротьбу з неякісною продукцією.

Дієвих методів поки не вигадали, а що вигадали - те не впровадили у життя - тож Укрметртестандарту поки лишається періодично виставляти на огляд продукти і речі з виявленими недоліками. Найбільше обурює фахівців виготовлений з синтетики одяг для немовлят.Наталія Попова (начальник науково-технічного центру тестування): "Залишається у нас 20% бавовни, тобто ніби не збрехали. Насправді це 100% синтетика, тобто 100% поліефір. Ми з вами знаємо, що дітям першого року життя вироби з хімічних і синтетичних волокон недопустимі. Уявіть собі, дитина знаходиться повністю вдіта у поліефірних волокнах, тобто в поліетиленовому мішку по великому рахунку."З десяти столичних підприємств текстильної промисловості та взуття жодне не залишилось без зауважень. Така ж ситуація і в харчовій галузі - лише два з тринадцяти перевірених підприємств не порушували стандартів. Але, як зазначають фахівці - стандарти річ відносна - і навіть продукти, що відповідають усім нормам можуть шкодити здоров’ю. Приміром - кондитерські вироби - практично всі вони містять транс ізомери.Володимир Семенов (начальник науково-дослідного центру випробування продукції): "Щоденне вживання 5 грамів трансізомерів одержаних при промисловій переробці на 29 відсотків збільшує ризик виникнення серцево-судинних захворювань. Трансізомери можуть викликати ожиріння, діабет, онкологічні захворювання, неврологічні захворювання, порушення зору та хвороби печінки."Найбільш поширені порушення - відсутність повної інформації про склад продукту, дату виготовлення і термін придатності товару. Покарання за порушення стандартів досить серйозне.Віталій Чуприна (начальник відділу контролю продовольчих товарів): "Продукція, яка не відповідає вимогам нормативних документів, це санкції в розмірі 50 відсотків від вартості отриманої для реалізації партії, якщо ми говоримо про прострочену продукцію то тут 200 відсотків від залишку простроченої продукції, яка реалізується."Одначе довести провину виробника чи продавця важко, бідкаються в Укрметртестстандарті, та пропонують європейський варіант розправи з бракоробами: щомісяця тестувати продукцію підприємств, а результати тестів оприлюднювати у спеціальному виданні для покупців.