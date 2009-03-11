Боротьба з корупцією
Фінансові ринки 09:02, 11 березня 2009 237
Задекларуй свої доходи та спи спокійно!
Російський президент Дмітрій Мєдвєдєв на власному прикладі закликав держслужбовців звітувати про щорічні прибутки. Відтепер всі, хто перебуває на державній службі, повинні в обов’язковому порядку звітувати про зароблені кошти. Таке нововведення стосуватиметься держслужбовців усіх рангів, в тому числі президента та прем’єр-міністра.Зокрема для контролю над нечистими на руку чиновниками буде створено спеціальні державні комісії, які діятимуть по всій країні. За задумом президента, відмова від співпраці з такими комісіями автоматично призведе до звільнення з лав російських держслужбовців. Зазначимо, за даними міжнародних правозахисних організацій в минулому році корупція в Росії досягла найвищих показників за останні вісім років, зазначає ВВС.
Джерело: 24 Канал
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