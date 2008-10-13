Боротьба з кризою

Країни ЄС ухвалили план протидії фінансовій кризі.

Глави 15 держав, що входять в єврозону, а також британський прем’єр Гордон Браун, прийняли проект плану спільних дій з боротьби зі світовою фінансовою кризою. За словами президента Франції Ніколя Саркозі, ці заходи є безпрецедентними. Суть програми полягає в наданні гарантій з забезпечення банківської ліквідності і рекапіталізації банків у разі потреби терміном до 31 грудня 2009 року. Рекапіталізація допоможе найбільшим банкам ЄС запобігти ймовірному банкрутству. Точна сума, яка дозволить запровадити в життя новий план, не зазначена. У вівторок Німеччина, Франція, Італія та інші країни зобов'язані надати деталі планів порятунку. Прийнятий лідерами країн єврозони план підтримав і голова Міжнародного валютного фонду Домінік Стросс-Кан. Він висловив сподівання, що надалі аналогічний єдиний пакет заходів буде прийнятий у всьому Євросоюзі.