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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Боротьба з кризою

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      Боротьба з кризою

      Країни ЄС ухвалили план протидії фінансовій кризі.

      Глави 15 держав, що входять в єврозону, а також британський прем’єр Гордон Браун, прийняли проект плану спільних дій з боротьби зі світовою фінансовою кризою. За словами президента Франції Ніколя Саркозі, ці заходи є безпрецедентними. Суть програми полягає в наданні гарантій з забезпечення банківської ліквідності і рекапіталізації банків у разі потреби терміном до 31 грудня 2009 року. Рекапіталізація допоможе найбільшим банкам ЄС запобігти ймовірному банкрутству. Точна сума, яка дозволить запровадити в життя новий план, не зазначена. У вівторок Німеччина, Франція, Італія та інші країни зобов'язані надати деталі планів порятунку. Прийнятий лідерами країн єврозони план підтримав і голова Міжнародного валютного фонду Домінік Стросс-Кан. Він висловив сподівання, що надалі аналогічний єдиний пакет заходів буде прийнятий у всьому Євросоюзі.
      blog_ava
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      Новини за 13 жовтня 2008
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