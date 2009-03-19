Боротьба з "липою"

Псевдо-силовика затримали на українсько-польському кордоні у "Шегинях".

Чоловік мав намір перетнути кордон, оминувши чергу за допомогою відразу двох поважних посвідчень. Спершу показав посвідку працівника СБУ, згодом додав ще посвідчення Інтерполу. Прикордонники засумнівалися у правдивості документів, а згодом з’ясувалось, що ці посвідчення абсолютно не відповідають взірцям, встановленим для документів Служби безпеки та Інтерполу. Зрештою і затриманий визнав, що немає жодного стосунку до спецслужб і силовиків, насправді він безробітний,а посвідчення малював сам. Цьогоріч це вже третій випадок у Львівській області, коли затримують псевдо-працівників СБУ. Один із затриманих займався відвертим шахрайством .Михайло Кондрат (заступник начальника управління СБУ у Львівській обл.): "Він назначав зустрічі своїм клієнтам біля адмінбудівлі нашої, пропонував свої послуги на зарахування, брав відповідну попередню проплату і люди тільки з часом розуміли, що це шахрай. Були випадки, коли працівники ДАЇ зупиняли авто, яке неадекватно себе поводило на дорозі, виявляли, що це не зовсім тверезий водій, який також час до часу намагались показувати ці посвідчення."У Службі безпеки запевняють, що їхні посвідчення - це документи не для привілегій, а виключно для внутрішніх потреб чи для пред’явлення під час проведення оперативно-слідчих дій. Відтак просять повідомляти про людей з підозрілим посвідченням СБУ на цілодобовий телефон довіри.